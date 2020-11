A Gela mamma e figlio morti per Coronavirus, mentre il padre è gravissimo

Mamma e figlio morti a Gela in pochi giorni, a causa del Coronavirus. Entrambi avevano ricevuto esito positivo dal tampone a cui erano stati sottoposti. E purtroppo le loro condizioni di salute si sono aggravate a tal punto da causare la morte di entrambi, avvenuta a distanza di breve tempo. Gravissimo anche il padre.

A Gela, in provincia di Caltanissetta, tragedia per una famiglia intera, colpita dal Coronavirus. Purtroppo si contano già due vittime e una persona in gravissime condizioni.

Prima è stata la madre a morire, una donna di 72 anni, morta all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta a causa di polmonite interstiziale da Covid-19. La donna, ricoverata il 23 ottobre insieme al figlio, è deceduta il 31 ottobre.

In seguito, purtroppo, a distanza di pochi giorni, è morto anche il figlio 50enne, ricoverato nella stessa struttura, nel reparto di Rianimazione Covid-19 e deceduto per lo stesso motivo. L’uomo è venuto a mancare il 4 novembre.

Entrambi si trovavano ricoverati in Rianimazione e sia per la mamma sia per il figlio era stato necessario procedere con l’intubazione. Le loro condizioni di salute sono presto precipitate, fino al drammatico epilogo.

Una vera e propria tragedia famigliare, alla quale si deve aggiungere la notizia del ricovero in gravissime condizioni di un altro membro dello stesso nucleo.

Mamma e figlio morti a Gela, ora anche il padre è in gravissime condizioni

L’uomo si trova infatti ricoverato anche lui in Rianimazione, a causa del Coronavirus, presso l’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento. E verserebbe in gravissime condizioni.

L’uomo, secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, soffriva già di altre gravi patologie pregresse.

Poi la positività al Coronavirus, come il resto della sua famiglia: l’infezione da Covid-19 ha peggiorato velocemente e in maniera grave le sue condizioni di salute.