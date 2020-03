Coronavirus, marito e moglie morti a 4 ore di distanza Coronavirus, marito e moglie morti a 4 ore di distanza l'uno dall'altra. Contagiata anche la giovane figlia.

I contagi da Coronavirus sono arrivati a numeri molto elevati ed insieme a loro, anche i decessi. Questo infatti è ciò che è accaduto ad un marito ed moglie di Garlasco, in provincia di Pavia. Entrambi sono deceduti ieri, a quattro ore di distanza l’uno dall’altra. I medici non sono riusciti a fare nulla per salvarli.

Tutta la popolazione è in ansia ed è preoccupata per questa emergenza, che ha colpito tutta l’Italia. In molti stanno cercando di rimanere a casa per evitare di essere contagiati.

In base alle informazioni emerse su questa vicenda, il marito era un uomo di sessantasei anni, che faceva l’agricoltore. Mentre la moglie di sessantaquattro anni, faceva l’infermiera.

La donna lavorava in un laboratorio di analisi e negli ultimi giorni ha prestato servizio in alcune case di riposo della città ed infatti è stata la prima ad essere stata contagiata, circa due settimane fa.

Il risultato del suo tampone è stato positivo e subito dopo, è stato scelto di farlo anche al marito ed alla figlia di ventotto anni. Anche questi due, sono risultati positivi.

Per questo motivo, il marito e la moglie, sono stati ricoverati immediatamente al San Matteo di Pavia ed i medici stavano provando a fare il possibile per farli guarire. Però, nella giornata di ieri, entrambi sono deceduti, a quattro ore di distanza l’uno dall’altra.

I figli non li hanno potuti nemmeno salutare per l’ultima volta, proprio come è accaduto anche a tutti gli altri deceduti per il Coronavirus, che non possono avere il rito funebre.

La figlia della coppia è ora ricoverata in ospedale in quarantena, mente l’altro loro figlio, è in isolamento in casa in Toscana, dove lavora.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

Fonte: Ansa.it