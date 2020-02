Incendio in casa, Brittany perde la vita insieme ai suoi figli Incendio avvolge una casa, giovane mamma perde la vita insieme ai suoi sei figli. Il più piccolo aveva un anno..

C’è stato un lutto terribile, nelle scorse ore nel Mississipi, dove una casa è stata avvolta dalle fiamme ed un’intera famiglia ha perso la vita. L’unico superstite è il marito, che ha lanciato per primo l’allarme. La moglie, Brittany Presley, ha perso la vita insieme ai suoi sei figli.

Tutta la comunità, è distrutta per il dolore, poiché nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe mai potuta accadere una tragedia del genere.

Secondo le informazioni che sono state rese note, l’incendio ha colpito l’abitazione intorno a mezzanotte di venerdì sera. Il primo a rendersi conto di ciò che stava accadendo è stato il marito e padre dei piccoli, che ha lanciato subito l’allarme.

L’uomo ha provato a rientrare nell’abitazione e stava è provando a salvare la vita di uno dei suoi figli, ma nonostante il suo disperato tentativo, non c’è stato nulla da fare.

Non è riuscito nel suo obiettivo e la moglie ed i suoi bambini, il più piccolo di un anno, hanno perso la vita, avvolti completamente dalle fiamme. Non è bastato nemmeno il disperato tentativo dei vigili del fuoco, poiché quando sono arrivati sul posto, l’incendio aveva ormai avvolto tutta l’abitazione. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

L’uomo, alla fine, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, perché ha riportato delle ferite, ma non è in pericolo di vita, ha inalato anche i fumi tossici.

I pompieri, dopo aver spento le fiamme, sono entrati nella casa, però per Brittany ed i suoi figli, non c’è stato nulla da fare. Il rogo ha colpito l’intera famiglia, mentre dormivano e per questo, per loro non c’è stato scampo.

La polizia, insieme ai vigili del fuoco, hanno subito avviato le indagini e per il momento, sembrerebbe che l’incendio non sia stato doloso. John Alman, vice capo dei pompieri, ha dichiarato: “E’ stato terribile. Questa è stata una tragica giornata per la nostra città. Ci dobbiamo stringere attorno a questa famiglia distrutta!”

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

