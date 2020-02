Coronavirus, medico positivo al test, ha fatto tre turni all’ospedale di Treviso Coronavirus, un altro medico positivo al test. Ecco dove e come è accaduto

Un nuovo caso di Coronavirus è venuto fuori nelle ultime ore, è un medico che ha fatto tre turni all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, nel reparto di Geriatria. Le sue condizioni non sembrerebbero gravi, anche se è ricoverato all’ospedale di Padova, nel reparto malattie infettive.

C’è molta ansia e preoccupazione per come si sta dilagando questo virus. La popolazione infatti è allarmata, ma i medici hanno chiesto a tutti di fare attenzioni ad alcune raccomandazioni.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il medico è risultato positivo al test e negli ultimi giorni, ha fatto tre turni nell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

In quel reparto era ricoverata Luciana Mangiò, la donna di settantacinque anni, che è deceduta per complicazioni dovute alle gravi patologie da cui era affetta ed in più, era anche affetta da Coronavirus.

A comunicare questo nuovo contagio, è stata proprio la Ulss 2, in una nota. Hanno scritto: “Si tratta di un caso, attribuito al cluster di Treviso, che va ad aggiungersi alla settantacinquenne, con varie patologie pregresse deceduta ieri, ed è relativo ad un medico che ha effettuato tre turni all’Unità Operativa di Geriatria del Ca’ Foncello.

Il medico, ora è ricoverato all’Unità Operative di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera di Padova!” La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per capire come sia avvenuto il contagio.

I dottori, che stanno lavorando per cercare di combattere questo virus, hanno fatto delle raccomandazioni a tutta la popolazione. Chiedono di lavarsi spesso le mani e di non frequentare luoghi troppo affollati.

Inoltre, nel caso in cui qualcuno abbia tosse, febbre e raffreddore, si raccomandano di non andare negli studi medici o nel pronto soccorso, ma di chiamare il proprio medico di base o il centododici.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

