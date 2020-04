Coronavirus, morta infermiera in Florida Infermiera trovata morta in casa. Aveva 33 anni ed ha lasciato un figlio piccolo. Marito denuncia ciò che è accaduto...

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo, poiché i numeri dei contagi e dei decessi sono arrivati a livelli elevati. Poche ore fa, è stata divulgata un’altra drammatica notizia. E’ stata trovata morta un’infermiera di trentatre anni, chiamata Danielle Dicenso.

Lavorava nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale al Palmetto General Hospital, in Florida e negli ultimi giorni ha iniziato a mostrare i primi sintomi dei virus.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la giovane donna, nonostante l’emergenza è sempre andata a lavorare ed il marito, ha raccontato che faceva anche turni da dodici ore. Ha lasciato un figlio di quattro anni, chiamato Dominic.

“Ha lavorato fino alla fine in un reparto di Covid, non le hanno dato neanche una mascherina per proteggersi ed ora lei non c’è più. Era stremata.” Ha detto l’uomo parlando di ciò che è accaduto.

Secondo ciò che è stato reso noto, Danielle ha iniziato mostrare i primi sintomi, tosse e febbre. Per questo motivo il ventitre marzo è stata sottoposta al tampone, ma il risultato è stato “inconcludente”, riportano alcuni media locali.

Inizialmente la sua situazione non sembrava affatto essere grave, si era messa in auto-isolamento, ma alla fine c’è stato un drastico peggioramento, fino a quando lo scorso giovedì, è stata trovata in casa senza vita. Saranno ora gli esami post-mortem a dare tutte le risposte al marito ed alla famiglia.

L‘ospedale si è difeso dalle accuse dell’uomo ed in una nota ha detto: “Tutti i nostri dipendenti sono sottoposti al controllo della temperatura all’arrivo, indossano una maschera durante l’assistenza ai pazienti e sono tenuti ad informarci se diventano sintomatici.

Non sono autorizzati a lavorare in ospedale, se presentano i sintomi del Covid 19!” Secondo la stampa locale, Danielle non è la prima infermiera che è morta in quel posto. Anche Earl Bailey cinquanta sei anni, positivo al test, è stato trovato in casa senza vita. Ha avuto un arresto cardiaco. Negli ultimi tempi ha lavorato in diversi ospedali, ma per ultimo è stato al Palmetto General Hospital.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: Il Messaggero