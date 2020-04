Coronavirus, morta l’ostetrica Maria Rosaria Esposito Dopo più di un mese di agonia, l'ostetrica Maria Rosaria Esposito è morta. Ecco cosa le è accaduto

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo, infatti tutta la popolazione è spaventata per come si sta mettendo la situazione. Nelle ultime ore, è stata resa pubblica un’altra terribile notizia. E’ morta l’ostetrica Maria Rosaria Esposito, di quaranta sette anni.

Il numero dei decessi e dei contagi è diventato elevato ed infatti il Governo è stato costretto ad emanare un Decreto in cui chiede a tutti di rimanere a casa il più possibile e di uscire solo per le necessità.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, la donna lavorava come ostetrica già da molto tempo. Era originaria di Terzigno, ma residente a Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

Era ricoverata all’ospedale Federico II di Napoli da ormai un mese e mezzo ed è risultata positiva dal virus. I medici, stavano provando a fare il possibile per salvarla, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere.

Maria Rosaria era affetta da altre patologie pregresse. Ha lasciato il marito ed i suoi due figli. A dare la triste notizia, è stato il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, con un post su Facebook, in cui ha scritto:

“Con profonda tristezza, comunico il decesso della dottoressa, giovane ostetrica che dopo un mese e mezzo di terapia intensiva ha ceduto il passo a questo maledetto virus.

A facilitare purtroppo questo evento, una pregressa patologia congenita della paziente. Al marito Nunzio ed ai due figli va il nostro caloroso ed affettuoso abbraccio. Riposi in Pace.”

Questa tragica perdita va ad unirsi a tutti gli altri operatori sanitari, che non sono riusciti a combattere contro il Covid. Per evitare il contagio, è fondamentale rispettare alcune semplice regole. Come per esempio: lavarsi spesso le mani, non frequentare luoghi affollati e soprattutto stare a due metri di distanza gli uni dagli altri.

Fonte: Napoli Today