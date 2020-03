Coronavirus, morto il pediatra e l’ex assessore Carlo Zavaritt Coronavirus, il noto pediatra ha perso la vita. I medici non sono riusciti a fare nulla.

Tutta la popolazione è preoccupata per come si sta diffondendo il Coronavirus, ma soprattutto per i decessi che ci sono stati. Lo scorso sabato quattordici marzo, ha perso la vita anche Carlo Zavaritt, di ottanta anni, un noto pediatra ed ex assessore, residente a Gorle, in provincia di Bergamo.

Il Governo a causa di questa diffusione del virus, ha deciso di chiedere a tutti di fare particolare attenzione ad alcune loro raccomandazioni. Purtroppo questa patologia, porta a gravi difficoltà respiratorie ed anche alla morte.

Carlo Zavaritt ha iniziato ad accusare i primi sintomi della polmonite lo scorso lunedì, ma la sua situazione si è aggravata molto in fretta, fino a quando non è stato deciso il suo ricovero.

E’ stato portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed i medici hanno provato a fare il possibile per cercare di salvarlo, ma nella giornata di sabato, il suo cuore ha cessato di battere per sempre e ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

L’uomo era molto conosciuto nella zona, per la sua attività di pediatra, che ha svolto per quasi tutta la sua vita ed anche perché dal 1990 al 1995, è stato assessore all’Ecologia nella giunta di Gian Pietro Galizzi.

In più dal 2004 al 2009, è stato consigliere comunale con la Lista Bruni. Ha lasciato la moglie, i suoi tre figli con le rispettive mogli ed i suoi nipotini.

La comunità è rimasta sconvolta per questo terribile lutto ed infatti in molti hanno deciso di pubblicare un dolce messaggio per ricordarlo su i social.

La diffusione del Coronavirus, ha spaventato tutta l’Italia ed infatti nell’ultimo Decreto emanato dal Presidente del Consiglio è stato chiesto a tutta la popolazione di rimanere in casa il più possibile e di uscire solamente in caso di emergenza o per andare a lavoro. La situazione è molto grave e per questo è fondamentale seguire le raccomandazioni che ci sono state chieste.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: Corriere Della Sera