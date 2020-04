Coronavirus, nato neonato positivo Coronavirus, nato neonato risultato positivo al test

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo, poiché il numero dei contagi e dei decessi, è salito a livelli molto elevati. Nelle ultime ore, è stata resa nota un’altra notizia. Ad Aosta è nato un neonato positivo. La mamma era affetta da Covid.

La situazione è ancora complicata e tutti i cittadini sono preoccupati ed allarmati. Infatti in molti hanno scelto di rimanere a casa il più possibile, per evitare di essere contagiati.

Nelle ultime ore è stata resa un’altra terribile notizia, un neonato è venuto al mondo positivo al Coronavirus. Il fatto è avvenuto all‘ospedale di Beauregard, di Aosta.

In base alle informazioni che sono state rese note, la madre del piccolo è affetta da Covid e la scorsa settimana, nella notte di giovedì e venerdì, ha partorito con trentotto di febbre.

Il neonato è stato subito sottoposto al tampone ed il giorno dopo la sua nascita, è arrivato il risultato. Anche lui è positivo. Ora è stato riorganizzato tutto il reparto di Ostetricia e Pediatria, per evitare la diffusione del virus. Le condizioni mediche del bimbo e della mamma, non sono ancora state rese note.

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa a livelli molto elevati. Infatti il Governo è stato costretto ad emanare un Decreto, in cui ha chiesto a tutta la popolazione di rimanere a casa il più possibile, per evitare che vengano contagiate troppe persone.

E’ fondamentale anche rispettare alcune regole che sono molto importanti in questo periodo. Come per esempio: lavarsi spesso le mani, stare ad un metro di distanza gli uni dagli altri.

È importante anche, in caso di sintomi, come febbre, tosse o raffreddore, non andare negli ospedali o negli studi medici, ma chiamare il proprio medico di base o il numero adibito per l’emergenze.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, ma soprattutto sulle condizioni mediche del bimbo.

Fonte: Ansa