Coronavirus, Oms: Rischio pandemia Coronavirus, il presidente dell'Oms: "Rischio pandemia è molto reale!" Ecco le sue parole..

L’emergenza Coronavirus sta ormai interessando tutta l’Italia, infatti in molti hanno deciso di non uscire di casa per evitare di essere contagiati. Nella giornata di ieri, nove marzo, il presidente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha lanciato un messaggio molto importante.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella serata di ieri, ha firmato un decreto, in cui ha dichiarato che tutta l’Italia è ormai una zona rossa.

E’ avvenuto questo, poiché in una sola giornata sono stati registrati più di mille e sei cento casi di persone positive al Covid 19. Infatti la popolazione ha deciso di ascoltare le regole dettate dal Governo e di rimanere a casa per qualche giorno.

Il presidente dell’Oms, Tedros Ghebreyesus, ha lanciato un messaggio molto importante, ha dichiarato: “La minaccia di una pandemia sta diventando molto reale.

Però, sarà la prima pandemia che potrà essere controllata!” Il Governo, proprio come i medici e tutto il personale ospedaliero stanno facendo il possibile per cercare di far guarire le persone positive al test e di tenere sotto controllo la situazione.

Per questo motivo, la popolazione dovrebbe dare ascolto a tutte le nuove normative che sono state lanciate. Come per esempio lavarsi spesso le mani, non toccarsi naso, bocca ed occhi e rimanere ad un metro di distanza dalle altre persone.

Cosa fondamentale, non andare negli studi medici o nel pronto soccorso, nel caso di influenza o febbre, ma chiedono di stare a casa e chiamare o il proprio medico di base o il numero adibito per l’emergenza.

Questa è una situazione davvero incredibile, che sta portando molta ansia e preoccupazione tra le persone, che infatti stanno prendendo d’assalto i supermercati e tutti i negozi che vendono alimenti.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e su tutte le nuove informazioni che saranno rese pubbliche.

Fonte: Ansa.it