Coronavirus, parrucchiera positiva: 100 persone a rischio Coronavirus, parrucchiera ha nascosto i sintomi del virus ed è risultata positiva: 100 persone a rischio.

Nelle ultime ore, è stata resa pubblica una notizia terribile. Una parrucchiera è andata a lavoro con i sintomi del Coronavirus e quando le sue condizioni si sono aggravate, è risultata positiva al tampone. Ora è scattato l’allarme per circa 100 clienti e per alcuni suoi colleghi.

L’emergenza Covid 19 si è ormai diffusa il tutto il mondo, per il numero del contagi e dei decessi, che è stato molto elevato e che ha preoccupato la maggior parte della popolazione.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Springfield, nello stato del Missouri, negli Usa.

La donna è tornata a lavoro lo scorso 12 maggio, ma ha nascosto a tutti i sintomi del virus, mettendo in grave pericolo la vita dei clienti e anche dei suoi colleghi. Uno di loro infatti è risultato positivo a sua volta.

Lo scorso mercoledì, le sue condizioni sono peggiorate drasticamente e quando è arrivata in ospedale, è stata sottoposta al tampone. É solo in quel momento che è stato scoperto che era affetta dal virus.

Ovviamente, il Dipartimento ha subito pensato ad allertare tutte le persone che negli ultimi giorni sono stati in quel negozio di parrucchieri e anche i suoi sette colleghi.

È probabile che viste le misure anticontagio che sono state messe in atto nel negozio, come per esempio le mascherine, le visiere ed i guanti, possano aver evitato la diffusione.

I test sono iniziati solo pochi giorni fa e fino a questo momento, solo un altro suo collega è risultato positivo al test, anche lui a sua volta sempre nel salone, ha avuto contatti con altri clienti e con tutte le persone che ha incontrato. La donna, ora, è in quarantena nella sua abitazione ed il Dipartimento sta lavorando per ricostruire tutti i suoi ultimi movimenti.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

