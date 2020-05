Coronavirus, positivo un bambino di 4 anni in provincia di Cremona: contagiato da un adulto In provincia di Cremona, un bambino di 4 anni è risultato positivo al Coronavirus: è stato contagiato da un adulto

La vicenda è accaduta in provincia di Cremona, a Motta Baluffi, dove un bambino di 4 anni è risultato positivo al Coronavirus. Fortunatamente, secondo le notizie rese note, il piccolo non ha sintomi e sta bene. È stato a contatto con una adulto positivo ed è stato contagiato. È tra i più giovani positivi in Lombardia.

Con la Fase 2, dallo scorso 4 maggio, le persone sono tornate ad incontrare parenti e ad uscire dalle proprie abitazioni e dal prossimo 18 maggio, verranno riaperti anche parrucchieri ed estetiste e la vita tornerà piano piano alla normalità.

Questo però, non vuol dire che non ci sarà più rischio di contagio. Il Governo Italiano si è raccomandato con gli italiani di dimostrare un senso di responsabilità, in una situazione di emergenza così grave, perché un nuovo focolaio, potrebbe portare ad una nuova quarantena.

Bisogna rispettare il stanziamento sociale, bisogna indossare i dispositivi di sicurezza soprattutto nei luoghi pubblici, dove sono obbligatori, bisogna ricordare l’igiene delle mani, perché è la cosa più importante e bisogna evitare di toccarsi naso, occhi e bocca.

Il caso di questo bambino di 4 anni, dimostra che il virus può colpire i più giovani e anche se questo piccolo non mostra sintomi, a sua volta potrebbe diffondere il Covid-19.

Pochi giorni fa, è stata diffusa anche la notizia di un papà e una bambina, Domenico e Eleonora, che si trovano al in quarantena nell’albergo Marriot, vicino al Policlinico Gemelli di Roma.

Il primo ad essere risultato positivo è stato il papà, lo scorso 11 aprile, dopo aver mostrato sintomi come tosse e febbre. Dopo di lui anche sua moglie e le sue figlie, vista la sua positività, si sono sottoposte al tampone. La mamma e una delle due figlie sono risultate negative, mentre la piccola Eleonora è risultata positiva.

I due sono costantemente monitorati dai medici e stanno bene.

Notizia in aggiornamento.