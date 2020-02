Coronavirus, pediatri lanciano un appello per i bambini Coronavirus, i pediatri lanciano un disperato appello per tutti i genitori. Evitate queste semplici regole..

Vista la situazione in cui ci stiamo trovando in questo periodo, con il Coronavirus, che si sta diffondendo molto velocemente, tutta l’Italia è in allarme. Proprio per questo motivo, La Federazione Medici Pediatri, ha lanciato un appello a tutti i genitori, per i loro bambini.

Hanno chiesto di evitare di portare i piccoli, in ambulatori o nei pronto soccorso, ma in caso di febbre, tosse o influenza, di avvisare il proprio pediatra.

Il presidente della Federazione, Paolo Biasci, ha dichiarato: “Non esponiamoci a inutili rischio. In prima istanza i sintomi possono essere gestiti con i consigli telefonici ed i farmaci sintomatici suggeriti dal pediatra di famiglia.

Adatteremo strategie informative e raccomandazioni a quella che è una situazione in continua evoluzione in raccordo con le istituzioni sanitarie del nostro paese, a cui abbiamo già dato la nostra piena disponibilità nel sostenere azioni ed interventi di emergenza.

Invitiamo le famiglia a seguire le informazioni che forniremo anche su i social della Federazione. Basterà cercarci come Fimp su tutti i canali.” Per questo motivo, il presidente ha chiesto di non frequentare posti troppo affollati e soprattutto di non andare negli ospedali.

Infine, Paolo Biasci ed il segretario nazionale delle Attività Scientifiche ed Etiche della Fimp, Mattia Doria, hanno concluso la raccomandazione, dicendo: “Chiediamo ai colleghi di tutto il paese di aumentare la già generosa disponibilità telefonica per i genitori dei bambini, che presentano i sintomi influenzali, così da evitare il più possibile che questi stessi, debbano essere condotti presso gli studi sul territorio.

Non dobbiamo generare ulteriori allarme, ma evitare che i pazienti e i medici possano essere esposti a rischi inutili. Mai come oggi frequentare in maniera inappropriata uno studio medico o un pronto soccorso potrebbe esporci esattamente ad un rischio inutile!”

Per tutti i genitori è fondamentale ascoltare questo appello e capire che i bambini in questo momento non possono essere portati in alcuni luoghi, poiché possono arrivare gravi pericoli per la loro salute.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

Potete leggere anche: I pediatri di tutto il mondo avvertono che un buco sul muro può salvare la vita di vostro figlio