Coronavirus, positivo al test medico di Milano CORONAVIRUS, risultato positivo al test anche un medico. Ecco dove..

Un altro caso di Coronavirus, è stato registrato nelle scorse ore. Questa volta la vittima è un medico del policlinico di Milano, che era ricoverato all’ospedale Sacco da una settimana per una polmonite. Ora si stanno controllando tutti i suoi colleghi e tutte le persone che sono state a contatto con lui negli ultimi giorni.

E’ una vera e propria emergenza quella che sta colpendo l’Italia in questi giorni. Tutta la popolazione è in ansia ed è preoccupata per come si sta diffondendo il virus.

In base alle informazioni che sono venute fuori nelle ultime ore, il medico era ricoverato al Sacco da più di una settimana, poiché era affetto da una polmonite.

I dottori, che lo aveva in cura hanno deciso di sottoporlo al tampone e nelle ultime ore, sono venuti fuori i risultati. E’ positivo. Infatti sono tutti in allarme per questo.

La direzione Sanitaria, al momento è impegnata, nel cercare di ricostruire tutti i movimenti del dermatologo. I suoi colleghi, che sono stati in contato con lui, secondo alcune fonti, hanno dei sintomi che fanno credere ad un contagio.

Hanno l’influenza e qualcuno ha la febbre, ma ancora non ci sono informazioni sui loro test. Non è chiaro se li abbiano effettuati o meno.

Per il momento, non è stata disposta nessuna chiusura del reparto dell’ospedale. Il medico è ancora ricoverato e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno per guarire.

Non sono state ancora rese note le sue condizioni. A Milano, i contagi sono arrivati a due, uno è appunto il dermatologo. Nella giornata di domani, al Policlinico ci sarà una riunione tra i capi di dipartimento, per capire quali misure adottare in questo momento.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, ma soprattutto sulle condizioni di salute del medico.

Potete leggere anche: Madre ha desiderato il suo bambino per 20 anni, ma dopo la nascita si è spento a causa di un infarto

Fonte: Il Giorno