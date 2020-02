Coronavirus, positivo ragazzo di 17 anni della Valtellina Coronavirus, positivo ragazzo di soli 17 anni. Ecco dove e come è avvenuto il contagio..

Nelle scorse ore, i numeri delle persone positive al test del Coronavirus, si sta allargando a macchia d’olio e tutti ne sono molto preoccupati. Pochi minuti fa è venuto fuori, che anche un ragazzo di diciassette anni ne è affetto. E’ della Valtellina ed ora è in isolamento.

C’è molta ansia e allarmismo in tutta la popolazione, che non riesce proprio a capire come questo virus si stia diffondendo così rapidamente.

In base alle informazioni che sono venute fuori nelle scorse ore, il ragazzo di soli diciassette, che è risultato positivo al test, è della Valtellina, ma studia all’istituto agrario di Codogno.

Lo scorso venerdì è tornato a casa, nel suo paese in provincia di Sondrio ed ha iniziato ad accusare febbre e malesseri vari. Per questo motivo, i medici dell’ospedale del posto, gli hanno fatto il test.

Da questo esame, è risultato positivo, per questo motivo ora è ricoverato nel reparto di malattie infettive in isolamento. Non sono state ancora rese pubbliche le sue condizioni di salute.

Nelle ultime ore, c’è molta preoccupazione ed infatti è stato messo il divieto di allontanamento nelle zone chiamate “Focolaio” del virus ed anche d’ingresso. Sono controllate dalle forze dell’ordine ed a breve anche dai militari. Chiunque violi questa nuova regola, verrà punito con sanzioni penali.

In Lombardia e Veneto, è stato messo uno stop alle gite e la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche. Il Ministero della Salute, sta facendo il possibile per non far salire l’allerta e soprattutto sta dando dei consigli essenziali, per evitare il contagio.

Alcuni di questi sono, di lavarsi spesso le mani, di non frequentare zone troppo affollate e soprattutto di non recarsi negli studi medici o nei pronto soccorso, in caso di febbre, tosse, raffreddore o problemi respiratori, ma chiamare il proprio medico di base o il cento dodici.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e sulle condizioni mediche del ragazzo.

