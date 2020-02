Coronavirus, primo caso anche in Alto Adige Coronavirus, registrato nuovo caso. Il giovane inizialmente era risultato negativo al test.

Nei giorni scorsi, il numero di contagi del Coronavirus, è salito velocemente e tutti ne sono allarmati. Ora è stato registrato un nuovo caso, questa volta si tratta di un giovane, in Alto Adige, che inizialmente era risultato negativo al test. E’ stato per poco tempo nella zona del focolaio, in Lombardia.

La situazione sta tenendo con il fiato sospeso tutta l’Italia. La popolazione è in allarme e preoccupata, per come si sta diffondendo il Coronavirus.

Secondo le informazioni che sono state rese note, in Trentino erano già stati registrati tre casi di Coronavirus, che riguardavano una famiglia lombarda, che era andata nel posto per una vacanza.

Erano arrivati nel loro appartamento lo scorso venerdì, ma alla fine tutti hanno iniziato ad accusare febbre e sintomi influenzali e per questo sono stati sottoposti ai tamponi. Sono risultati positivi. Ora sono in isolamento.

Il giovane che si trova in Alto Adige, inizialmente era stato sottoposto al test, ma il risultato era stato negativo. Durante un controllo, i medici hanno deciso di ripeterlo.

Questo volta, l’esito è stato positivo e secondo diverse indagini, il ragazzo è stato nella zona del focolaio lombardo.

Le sue condizioni non sono state ancora rese note, ma sembrerebbe che per il momento non siano gravi. L’unica cosa certa è che si trova in isolamento e sta ricevendo tutte le cure necessarie.

L’allarme del Coronavirus ha invaso ormai tutta l’Italia, poiché il numero dei decessi è arrivato a sette, mentre il numero dei contagi ha superato le duecento persone. La popolazione è in ansia ed in molti non sanno davvero cosa fare. Sono stati presi d’assalto i supermercati, perché la gente si sta facendo la scorte per restare in casa.

