Si può oppure no andare a fare la spesa in 2?

In questi giorni in cui le Regioni cambiano di colore di continuo per il Coronavirus, a seconda del rischio di contagio che non è sempre lo stesso, sono tante le domande che i cittadini si pongono. Per non incappare in multe anche molto salate. Ad esempio una delle più gettonate e la seguente: si può andare a fare la spesa in 2?

Fonte Pixabay

Domanda più che legittima per chi vive in zona rossa, anche perché con il lockdown primaverile era severamente vietato entrare in negozi e supermercati in due per poter fare la spesa. Adesso cosa cambia?

Innanzitutto partiamo dal presupposto che per cercare le regole di comportamento in questo momento bisogna sempre far riferimento non solo al DPCM nazionale, ma anche alle varie ordinanze regionali. Tenete d’occhio il sito del Ministero della Salute e le FAQ, così come le pagine sempre aggiornate della Regione di residenza.

Fonte Pixabay

Molte persone sono abituate a fare la spesa in due, anche per necessità. Il nuovo DPCM non lo vieta assolutamente, ma ogni Regione può imporre misure restrittive anche in questo senso. Il DPCM consiglia solo di evitare assembramenti, quindi meglio evitare di andare in troppe persone.

Al momento in cui andiamo online, l’unica Regione che ha vietato di fare la spesa in più di una persona è l’Emilia Romagna. Qui è in vigore un’ordinanza di divieto, quindi se risiedete qui meglio essere preparati.

Fonte Pixabay

E nelle zone rosse ricordatevi l’autocertificazione sempre, mentre in quelle arancioni solo se si esce dal comune di residenza.

Fonte Pixabay

Andare a fare la spesa in 2 al supermercato, le regole da seguire

Quando si fa la spesa nei negozi e nei supermercati, però, è sempre bene seguire le norme di prevenzione previste per evitare la diffusione del Coronavirus.

Fonte YouTube Sicomunicazione News

Mascherina sempre indossata per coprire naso e bocca, igienizzazione delle mani, prima e dopo gli acquisti, distanza di sicurezza, ingressi contingentati. Leggete sempre bene i cartelli esposti obbligatoriamente fuori dagli store.