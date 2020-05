Coronavirus Svizzera: morto neonato, contagiati i fratellini Coronavirus Svizzera, neonato morto: sono stati contagiati anche i fratellini e 70 persone sono finite in quarantena

Nelle ultime ore, è emersa un’altra terribile notizia. Un neonato di pochi mesi è morto poco dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Un evento drammatico, che ha sconvolto migliaia di persone, ma soprattutto i suoi familiari, poiché non si aspettavano di poterlo perdere.

L’emergenza Covid si è ormai diffusa in tutto il mondo per il numero elevato di contagi e di decessi. Per questo motivo, è fondamentale prestare attenzione a tutte le precauzioni.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il decesso è avvenuto in Svizzera e per il momento, sembra essere l’unico neonato morto in tutta la nazione.

È risultato positivo solo poche settimane fa ed i medici dell’ospedale Kinderhospital di Zurigo, stavano cercando di fare il possibile per aiutarlo.

Fino a quando, le sue condizioni sono peggiorate drasticamente e per lui non c’è stato più nulla da fare. A dare la triste notizia è stato proprio il neo direttore della divisione Malattie trasmissibili dell’Ufsp della Confederazione Elvetica, Stephen Kuster, durante una conferenza stampa.

Ha dichiarato infatti, che il piccolo del cantone di Argovia, avrebbe contratto il virus all’estero e che nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, la sua situazione era molto grave ed infatti ha perso la vita. Aveva pochi mesi.

Il neo direttore, in più, ha detto che insieme a lui sono stati contagiati anche i suoi due fratellini, di cui uno frequenta la scuola elementare, mentre l’altro la materna.

Sono finite in quarantena oltre 70 persone, poiché sono state a contatto con i piccoli e con la loro famiglia, negli ultimi giorni. Per evitare di contrarre il virus, è fondamentale rispettare tutte le precauzione, come per esempio indossare la mascherina nei luoghi pubblici, lavarsi spesso le mani e stare ad un metro di distanza gli uni dagli altri.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.