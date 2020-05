Coronavirus, Unique Clay ha perso la vita: lascia tre figli Coronavirus, Unique Clay ha perso la vita: la denuncia della famiglia

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo, per il numero elevato di decessi e di contagi. Nelle ultime ore è stata resa pubblica un’altra terribile tragedia. Una giovane mamma, chiamata Unique Clay, ha perso la vita una settimana dopo aver dato alla luce la sua terza figlia.

Un evento drammatico, che ha sconvolto la sua famiglia, che ora vuole solo giustizia su ciò che è accaduto. Ci sono delle cose che non sono chiare.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Chicago, la donna di trentuno anni, era una postina e lo scorso 30 aprile, ha dato alla luce la sua terza figlia.

Nonostante fosse risultata positiva al tampone per il Covid, i medici pochi giorni dopo, hanno deciso di rimandarla a casa con la neonata.

Le hanno dato una cura a base di ibuprofene, ma le sue condizioni non sono mai migliorate, anzi sono peggiorate drasticamente. I suoi familiari non hanno potuto fare nulla per aiutarla.

Lo scorso martedì, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. I dottori non sono riusciti più a fare nulla per salvare la vita di Unique. La giovane mamma ha lasciato tre figli. La sorella, Dajah Brown, in un’intervista, ha dichiarato:

“Non capisco perché sia stata rimandata a casa così in fretta, poi le è stato chiesto di assumere farmaci che pare alimentino la malattia, che per altro non capiamo dove possa averlo contratto.

Semplicemente non è stato affatto gestito bene il suo caso. Qualcuno deve prendersi la responsabilità della morte di Unique. Mia nipote, che è appena nata, non conoscerà mai sua madre!”

Il Medical Center di Chicago, l’ospedale in cui è stata ricoverata, non ha voluto commentare il caso, appellandosi alle leggi sulla privacy dei pazienti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.