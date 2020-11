Una vicenda che ha sconvolto il piccolo comune di Carignano e l’Italian Intera. Alberto accastello, 40 anni, operaio agricolo, ieri mattina presto ha deciso di impugnare la sua pistola e di mettere fine alla vita di tutta la sua famiglia, se stesso compreso. Sua moglie, Barbara Gargano, di 38 anni, è stata uccisa nel sonno con un colpo alla testa.

Credit: TORINO TODAY

Subito dopo, la furia incontrollabile dell’uomo si è rivolto verso i suoi due figli, due gemellini di due anni. Uno di loro, Alessandro, il maschietto, è morto subito dopo essere arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Regina Margherita di Torino.

La sua sorellina, invece, potrebbe essere l’unica superstite dell’immane tragedia. Attualmente si trova nello stesso ospedale, ma le sue condizioni, come affermano i dottori, sono molto critiche e non si sa se ce la farà.

Non ha risparmiato neanche il cane, Accastello. Quel meticcio che sua moglie Barbara amava molto e che ha ricevuto anche lui un colpo mortale. A conclusione dell’efferato gesto, l’uomo ha rivolto l’arma verso la sua testa e si è tolto la vita.

Il movente di Alberto Accastello

I Carabinieri di Moncalieri si sono diretti nella villetta di Carignano, teatro dell’omicidio-suicidio, a seguito dell’avvertimento recapitato dal fratello dell’assassino. Alberto, infatti, prima di compiere il tutto, lo aveva chiamato e gli aveva detto che a breve non ci sarebbe stato più.

Gli inquirenti ora indagheranno sia sulla dinamica sia sul movente che abbia potuto spingere quell’uomo a compiere ciò che tutti hanno saputo.

Al centro delle investigazioni è finito, nel pomeriggio di ieri, un altro uomo. Il suo nome è Federico, ha 40 anni e lavora nella sicurezza del centro commerciale in cui lavorava Barbara.

Tra i due era nato un amore da alcuni mesi, che aveva portato la donna a confidarsi anche di tutti i suoi problemi coniugali. Erano settimane, infatti, che Barbara aveva deciso di intraprendere un percorso di separazione da suo marito, per iniziare una nuova vita con Federico. Si sentiva sola, sempre chiusa in quella casa, lei non era felice e suo marito non faceva nulla insieme a lei e ai loro bambini.

Credit Video: W 2 – Youtube

Colto dalla gelosia, Accastello aveva assunto un investigatore privato che aveva gli aveva confermato la relazione extra coniugale della donna. Potrebbe essere legato a questo il movente che lo ha spinto a compiere il tremendo gesto. Seguiranno aggiornamenti.