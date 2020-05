Cosenza, bimbo di cinque anni caduto dal balcone, è grave Cosenza, bimbo di 5 anni caduto dalla finestra, gli inquirenti stanno indagando

Una drammatica vicenda è avvenuta nella giornata di oggi, intorno alle dodici e trenta. Un bimbo di soli cinque anni è caduto dal balcone da un appartamento al terzo piano. Le sue condizioni sono molto gravi ed infatti è stato intubato ed i medici hanno deciso di tenere la sua prognosi riservata.

Un evento terribile, che ha sconvolto tutti i presenti, ma soprattutto i familiari della piccola vittima, che ora sta lottando per la sua vita.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, il fatto è avvenuto in un palazzo, in via Quasimodo, a Cariati, in provincia di Cosenza.

Il bimbo sarebbe affetto da autismo, molto probabilmente per arrampicarsi al balcone dell’abitazione, è caduto dal terzo piano. Il primo a soccorrerlo è stato un infermiere, che era presente al condominio, in quel momento.

Subito dopo è stato chiesto l’intervento del centodiciotto e dell’eliambulanza. I soccorritori intervenuti sul posto, lo hanno immobilizzato e portato d’urgenza in ospedale.

I medici, quando è arrivato in pronto soccorso, l’hanno subito intubato. La sua condizione è molto complicata ed infatti hanno deciso di tenere la sua prognosi riservata. E’ grave ed i dottori stanno cercando di fare il possibile affinché riesca a riprendersi il prima possibile.

Sul posto è arrivata anche una volante dei carabinieri di della Compagnia di Rossano, che ora stanno indagando sull’accaduto, ma secondo le prime indiscrezioni venute fuori, si pensa che il tutto sia stato un incidente domestico. La comunità e la famiglia è sconvolta da ciò che è avvenuto in quei momenti.

Il piccolo, nel momento in cui è stato messo sull’eliambulanza, era cosciente. Gli inquirenti, ancora stanno lavorando per cercare di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e per capire come sia caduto.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo evento e soprattutto sulle condizioni mediche del bimbo.