Cosenza, bimbo di sei anni investito. Inutili i soccorsi TRAGEDIA: Investito bimbo di sei anni mentre giocava in strada. I medici non sono riusciti a salvarlo. Ecco cosa è accaduto..

Un vero e proprio dramma è quello che è accaduto nella giornata di ieri, domenica primo marzo a San Giorgio Albanese, in provincia di Cosenza, dove un bimbo di sei anni, è stato investito da un’auto mentre era sotto la casa dei nonni, a giocare in strada. Inutili anche i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto l’intera popolazione, ma soprattutto i suoi familiari, che non avrebbero mai potuto immaginare, di dover vivere un dolore simile.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il piccolo subito dopo aver mangiato a casa dei nonni, ha deciso di scendere per andare a giocare.

La strada non è mai stata molto trafficata e per questo, non era mai accaduto nulla di male. All’improvviso però, mentre stava giocando, è accaduta la tragedia.

Una donna a bordo della sua auto, non si è resa conto della sua presenza e quando ha provato a frenare per cercare di evitarlo, non è riuscita nel suo obiettivo e lo ha investito.

Ovviamente, si è subito fermata ed insieme ad altre persone del posto, hanno chiamato i soccorritori. I medici del cento diciotto, sono arrivati immediatamente e sin da subito si sono resi contro che la situazione era disperata.

Infatti hanno provato a fare il possibile per salvarlo, ma il cuore del bimbo ha cessato di battere mentre i soccorritori lo stavano portando in ospedale. A nulla sono serviti i loro disperati sforzi, per cercare di salvargli la vita.

Il piccolo, residente a Cerchiara, sempre in provincia di Cosenza, con i genitori, ha perso la vita a soli sei anni. Sul luogo dell’incidente, sono arrivati anche i carabinieri, che dopo aver preso tutti i rilievi, stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

Potete leggere anche: Madre ha desiderato il suo bambino per 20 anni, ma dopo la nascita si è spento a causa di un infarto