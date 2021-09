Un tragico epilogo per la bambina di 11 anni caduta dal balcone a Lappano, in provincia di Cosenza. Dopo un volo di 9 metri, la piccola è stata trasportata all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove i medici hanno fatto il possibile per salvarle la vita. Purtroppo è arrivata la notizia che è stata dichiarata la sua morte celebrale.

La bambina di 11 anni è tenuta in vita dai macchinari medici. Il volo di 9 metri le ha comportato gravi fratture, anche al femore, emorragie interne e una lesione dell’arteria epatica. Inizialmente, subito dopo la caduta, i sanitari del 118 l’avevano trasportata all’ospedale di Cosenza, dove è rimasta ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Si è poi deciso, vista la gravità delle sue condizioni, per un trasferimento al Bambino Gesù di Roma.

La dinamica della caduta della bambina di 11 anni

La vicenda è accaduta lo scorso venerdì e secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, la minore si trova all’interno della sua abitazione insieme ai suoi genitori e alla sorella maggiore.

Gli agenti dei Carabinieri della compagnia di Cosenza stanno indagando per cercare di ricostruire la dinamica della caduta e per capire come abbia fatto l’undicenne a precipitare dal balcone.

Ad accorgersi dell’accaduto, proprio i genitori e la sua sorellina di 14 anni, che hanno tempestivamente chiamato il 118. Si erano trasferiti da poco nella nuova abitazione.

La notizia ha gettato l’intera comunità nello sconforto. Tutti i residenti si sono stretti al dolore della famiglia, mostrando loro supporto e vicinanza.

Anche tanti utenti sul web, dopo aver letto della tragedia, hanno lasciato messaggi di cordoglio e parole di conforto per la famiglia dell’undicenne.

Purtroppo i medici dell’ospedale di Roma, dopo aver effettuato una tac, non hanno potuto far altro se non dichiarare la morte celebrare della bambina. Una notizia che nessuno avrebbe voluto leggere. Un’altra vita spezzata troppo presto.

