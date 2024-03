Nella giornata di ieri, il medico legale, insieme ai consulenti di parte, ha eseguito l’autopsia sul corpo di Sara Buratin, la 41enne che ha perso la vita per mano del suo compagno. Da questo esame purtroppo è emersa una verità davvero straziante.

Alberto Pittarello poco dopo aver commesso il delitto della donna, ha scelto di farla finita. Con il suo furgone si è gettato nelle acque del fiume Bacchiglione ed è solo nel pomeriggio di giovedì 28 febbraio, che i Vigili del Fuoco sono riusciti a tirare fuori il mezzo ed a trovare il corpo al suo interno.

Sara invece, ha perso la vita nella mattina di martedì 26 febbraio. Da pochi giorni con la figlia 15enne, si era trasferita da sua madre, forse perché la sua relazione era in crisi. Di conseguenza, è proprio lei ad aver scelto di andare via. Tuttavia, Alberto Pittarello non riusciva proprio ad accettare questa decisione ed infatti, per gli agenti ha premeditato il delitto molti giorni prima.

Omicidio Sara Buratin trovato il corpo del marito nel fiume

Circa una settimana prima, aveva chiesto a lavoro di avere il martedì libero. Sapeva che in quella giornata la donna aveva il giorno libero. Così con la scusa di portarle a casa lo scooter della figlia, è riuscito ad incontrarla. Una volta qui le ha chiesto di andare a prendere una cosa nel capanno, ma mentre Sara era girata di spalle, l’ha colpita con un coltello da caccia, con una lama di circa 15 centimetri.

Cosa è emerso dall’autopsia eseguita sul corpo di Sara Buratin

In un primo momento si era detto che erano circa 20 i fendenti che l’uomo le aveva inferto. Tuttavia, l’autopsia ha svelato una verità totalmente diversa. Purtroppo sono circa 50 i colpi che il compagno le avrebbe inferto alle spalle, questo è ciò che ha scritto il quotidiano locale, Il Gazzettino.

Hanno anche scritto che l’uomo si sarebbe scagliato contro di lei, anche quando era ormai deceduta. I fendenti tra quelli che hanno provocato il suo decesso e quelli meno gravi, hanno colpito non solo la parte della nuca, ma anche la parte davanti.

Inoltre, uno di questi ha sfondato l’osso cranico. Purtroppo la prima a fare la triste scoperta fuori casa, è stata proprio la madre di Sara, che nel vederla ha avuto un malore improvviso.