Sono in corso tutte le indagini per il delitto avvenuto nel comune di Torremaggiore, in cui purtroppo Jessica Malaj e 16 anni e Massimo De Santis hanno perso la vita. Il padre della ragazza ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a compiere un gesto così estremo.

I primi ad arrivare nella casa della famiglia, sono stati il fratello e la cognata dell’uomo. Lui gli ha mandato un video in cui mostrava ciò che aveva appena fatto, ma poi questa clip è diventata virale.

Quando sono entrati nella casa, hanno trovato il bambino che ha solo 5 anni, nascosto dietro il divano. Era in evidente stato di shock e dal loro racconto, ripeteva solo: “Jessica non c’è più!”

Nel video girato da Taulant si vedono la figlia a terra ormai senza vita, la moglie che aveva colpito con diversi fendenti. Inoltre, lui continuava a ripetere a Tefta: “Dov’è tuo figlio, dov’è tuo figlio?”

Ovviamente non sono ancora chiare le intenzioni che il padre aveva per il suo bimbo. Tuttavia, il tempestivo intervento degli zii ed anche delle forze dell’ordine, ha evitato che venisse coinvolto anche lui.

Gli agenti infatti hanno trovato l’uomo che vagava per la zona del palazzo, alla ricerca del piccolo. In tanti però dicono che il papà aveva un bel rapporto con entrambi i suoi figli.

Il delitto di Jessica Malaj ed il racconto di suo padre

Dalla versione dei fatti raccontata da Taulant Malaj agli inquirenti, quella sera lui e la moglie si erano appena messi a letto. Ad un certo punto la donna ha iniziato a chattare e quando lui ha controllato il suo telefono, ha scoperto che l’uomo in questione era il vicino, Massimo De Santis.

Per questo ha atteso che l’uomo chiudesse il bar e tornasse nel palazzo, per colpirlo e lasciarlo a terra ormai esanime. Una volta risalito a casa, si è scagliato contro la moglie, ma la figlia Jessica si è messa in mezzo per fare da scudo.

La 16enne purtroppo ha perso la vita poco dopo. La madre invece, si trova ricoverata all’ospedale di Foggia, ma non risulta essere in pericolo di vita. Ora saranno solo le ulteriori indagini a dare delle risposte concrete su cosa è successo.