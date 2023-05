Sono emersi nuovi importanti dettagli sul delitto commesso da un 45enne di origini albanesi, chiamato Taulant Malaj. L’uomo dopo aver commesso il delitto della figlia e del vicino di casa, ha provato a cercare anche il figlio più piccolo di soli 5 anni.

Il padre era convinto che la moglie Tafta avesse una relazione con Massimo De Santis. Per questo motivo ha deciso di andare in quella palazzina in via Togliatti, a Torremaggiore.

La prima persona che ha incontrato sulla strada, è proprio il vicino di casa. I due hanno avuto una breve discussione ed alla fine il 45enne gli ha inferto diversi fendenti, lasciandolo poi agonizzante a terra.

Alla fine, è salito al secondo piano, nella casa in cui la moglie viveva con i suoi due figli. Anche in questo caso ha avuto un breve litigio con la donna, di 39 anni ed alla fine si è scagliato contro di lei.

Tuttavia, la figlia Jessica si è messa in mezzo, con la speranza di poter difendere la madre. Il padre però, invece di fermarsi, ha continuato a colpirla. Ha ferito entrambe le donne, ma le condizioni di Tafta al momento non risultano essere gravi.

L’uomo prima di essere fermato delle forze dell’ordine, ha girato un video in cui spiegava ciò che aveva fatto e che cercava anche il figlio di 5 anni.

Il video girato da Taulant Malaj dopo il delitto

In quelle immagini si vedono la madre e la figlia a terra, agonizzanti. “Vedete, li ho finiti tutti. Vedete questo qua, è l’italiano. Ho perdonato già una volta mia moglie, lui è il secondo. Ho tagliato lui, anche mia figlia, vedete qui. Non ho ancora finito, dov’è il bambino?”

L’uomo in realtà era alla ricerca del suo secondo figlio, che ora è affidato ad alcuni zii. La prima a chiedere l’intervento degli agenti è stata proprio la moglie, che è riuscita a fermarlo in tempo.

Il movente dietro questo delitto sembra essere abbastanza chiaro. Taulant era geloso di sua moglie ed era convinto che avesse un a relazione con il 51enne vicino di casa, che gestiva un noto bar del posto. Così nella notte tra sabato e domenica ha deciso di mettere in atto il suo piano.