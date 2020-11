Un altro dei personaggi noti dello spettacolo che hanno contratto il Coronavirus, è Samantha De Grenet. Al contrario di molti suoi colleghi, la conduttrice ha deciso di divulgare la notizia soltanto dopo essere guarita del tutto. In una lunga lettera pubblicata su Instagram, l’ex modella ha raccontato ai suoi fan tutte le difficoltà e le paure che ha dovuto affrontare durante questo periodo.

Allo scatto che la ritrae in primo piano e sorridente, Samantha ha aggiunto delle parole che hanno reso più che bene l’idea di quanto sia stato difficile per lei affrontare il Coronavirus. Ha scelto di raccontarlo soltanto ora che il tampone è negativo poiché, come ammesso da lei stessa, non ama molto parlare delle sue cose personali finché non le ha risolte o superate.

La showgirl ha spiegato che ha preso questa decisione per evitare di far preoccupare le persone che le vogliono bene. Le stesse persone per le quali cerca sempre di essere positiva e ottimista. Ma ora che il peggio è passato, ha scelto di dire pubblicamente ciò che ha passato:

Credit: Samantha de Grenet – Facebook

Ebbene, anch’io, come tanti, ho dovuto affrontare il dannatissimo Covid e devo dirvi che sono state giornate faticose e complicate, dove non sono stata benissimo a causa dei diversi sintomi che mi sono ” cuccata”. Oggi ho fatto il mio secondo tampone e per fortuna è NEGATIVO…non avete idea la gioia!

La De Grenet ha voluto sottolineare anche tutti i momenti di ansia e paura che, a volte, pesano più dei sintomi stessi.

La felicità di Samantha De Grenet

Credit: Samantha de Grenet – Facebook

Oggi Samantha De Grenet può essere finalmente felice. Felice di stare molto meglio anche se, come dice lei stessa, non ancora al 100% e ne avrà ancora per molto tempo. Ma soprattutto è contenta di poter riabbracciare i suoi genitori che non vedeva da tanto, troppo tempo.

Credit: Samantha de Grenet – Facebook

Samantha ha concluso il post mostrando solidarietà e vicinanza a tutti coloro che, come lei, hanno affrontato o stanno affrontando questo brutto male.

Credit video: Notizie dall’Italia – YouTube

Negli scorsi giorni sono arrivate buone notizie anche per quanto riguarda altri personaggi noti e molto apprezzati dello spettacolo, anche loro colpiti duramente dal virus. Sia Gerry Scotti che Iva Zanicchi, che avevano fatto preoccupare i loro fan per le complicazioni avute a seguito del contagio da Coronavirus, sono finalmente tornati a casa e stanno molto meglio.