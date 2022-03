La modella Claire Bridges per complicazioni legate al Covid, ha subito un intervento di amputazione delle gambe

Una storia davvero straziante è quella che in questi ultimi giorni sta circolando sui social. La protagonista è una giovane modella di soli 20 anni, chiamata Claire Bridges. A causa di complicazioni legate al Covid, i medici sono stati costretti ad amputarle le gambe.

I genitori dal momento in cui hanno visto l’aggravamento delle sue condizioni, hanno pubblicato molti appelli sui social, per poter sostenere le spese mediche.

Claire sin da quando era una bambina sognava di diventare modella.

I medici hanno scoperto che era affetta da una malattia al cuore.

Ha contratto il Covid qualche mese fa, ma in un primo momento le sue condizioni non sembravano essere gravi. A gennaio di quest’anno, la situazione è peggiorata notevolmente e i medici hanno scelto di ricoverarla al Tampa General Hospital.

Vista la sua patologia, i dottori hanno deciso di tenere la sua prognosi riservata. In poche settimane però sono arrivate delle complicazioni molto gravi. In un primo momento hanno dovuto aiutarla con la respirazione artificiale.

Subito dopo hanno scoperto che erano subentrare acidosi e cianosi. Inoltre, l’hanno dovuta anche sottoporre a dialisi, poiché i suoi reni hanno iniziato a crearle dei problemi. I genitori per cercare di sostenere le spese mediche, hanno deciso di fare molti appelli sui social. Di conseguenza la sua storia è diventata presto virale.

La decisione di amputare le gambe della modella Claire Bridges

La ragazza di appena 20 anni ha avuto anche un’emorragia. Il suo peso era sceso notevolmente. Ha rischiato molto per la sua vita, ma per mesi i medici hanno fatto di tutto per aiutarla.

In queste ultime settimane, quando la situazione Covid sembrava essere ormai sotto controllo, i medici sono stati costretti ad amputarle le gambe, proprio sotto le ginocchia.

Claire ora è in via di guarigione. I dottori stanno facendo il possibile, dicono che per loro è una guerriera. Ha lottato con tutta sé stessa, anche quando la situazione sembrava essere ormai irrecuperabile.