Si è spenta ad appena 18 anni Valentina Boscardin, di San Paolo, in Brasile, una nota modella ed influencer, che purtroppo aveva contratto il Covid-19. La madre, distrutta dalla sua straziante perdita, ha voluto informare tutti di ciò che era appena accaduto.

Un lutto terribile che ha spezzato i cuori di tantissime persone. Ora infatti, molti suoi amici e fan stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social.

Valentina amava la moda sin da quando era una bambina. Voleva diventare una star di fama internazionale e desiderava anche fare l’attrice, proprio come sua madre.

Grazie ai molteplici lavori che aveva ottenuto, era diventata abbastanza famosa. Per questo è riuscita ad avere un certo seguito sui social e di conseguenza, era diventata un’influencer.

Purtroppo a dicembre dello scorso anno ha contratto il Covid. In un primo momento le sue condizioni sembravano essere stabili. Infatti era in isolamento nella sua abitazione e non mostrava sintomi gravi.

Il giorno di Natale però, per questa famiglia, è avvenuto l’impensabile. La situazione di Valentina è peggiorata drasticamente. Per questo è stato necessario il suo ricovero all’ospedale di San Paolo, in Brasile. I medici dopo tutti i controlli del caso e visti i sintomi, le hanno diagnosticato una polmonite.

Il tragico decesso di Valentina Boscardin

Nonostante le cure a cui è stata sottoposta, le sue condizioni non sono mai migliorate. Fino al tragico epilogo che purtroppo è avvenuto nella giornata di domenica 9 gennaio. Il cuore della giovane modella ha cessato di battere per sempre. Fatale una trombosi o un coagulo di sangue.

La madre Marcia Boscardin, nota conduttrice televisiva ed attrice, ha voluto informare tutti della sua straziante perdita. La donna sul suo profilo Facebook ha pubblicato delle foto insieme alla figlia e nella didascalia ha scritto:

