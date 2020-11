Bethany Nesbitt era una studentessa di circa 20 anni, trovata morta nella sua stanza del dormitorio. La giovane era risultata, 10 giorni prima, positiva al Covid-19 e aveva deciso di mettersi in isolamento volontario. Bethany studiava in una scuola evangelica, il Grace College.

Credit: Grace College Photo

A rendersi conto che qualcosa non andava, i suoi compagni di college. Non riuscivano più ad avere contatti con lei. Dopo aver ricevuto l’allarme, i soccorritori hanno trovato la 20enne senza vita nella sua stanza. Gli inquirenti hanno subito avviato le indagini e dopo l’esame autoptico, è risultato che la giovane è morta a seguito di un embolo polmonare.

Si pensa che la positività del Coronavirus abbia contribuito alla morte di Bethany, ma non è stata la causa.

Secondo quanto comunicato alla stampa dalla struttura scolastica, la giovane aveva iniziato ad accusare i sintomi del Covid-19, intorno al 20 ottobre. Aveva deciso di fare il tampone e, dopo l’esito positivo, si era chiusa nella stanza del suo dormitorio, in isolamento. Non aveva presentato gravi sintomi e non sembrava necessitare di cure ospedaliere.

Credit: Grace College Photo

Il ritrovamento del suo corpo senza vita, è avvenuto venerdì 30 ottobre, intorno alle 10:00 del mattino.

Il medico legale, sulla morte della giovane, ha dichiarato:

Morte naturale, causata da un embolo polmonare, non precedentemente rilevato.

Un embolo polmonare è il blocco di un’arteria nei polmoni, più comunemente causato da un coagulo di sangue.

Il racconto del fratello di Bethany Nesbitt

Credit: Grace College Photo

Il fratello della ragazza, Stephen Nesbitt, giornalista sportivo per The Athletic, ha raccontato che sua sorella era finita al pronto soccorso dopo una leggera crisi respiratoria. Il medico l’aveva informata della sua positività, ma poiché i sintomi non erano gravi, l’aveva rimandata a casa in Quarantena.

Credit video: Trend news number one – YouTube

Il 28 ottobre, durante una chiamata alla sua famiglia, Bethany aveva raccontato di non avere più la febbre e di sentirsi molto meglio. Due giorni dopo, è stata trovata morta nella sua stanza.