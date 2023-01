Covid, cosa cambia per chi è positivo: la circolare

Nuovo anno e nuove disposizione nel nostro paese per quanto riguarda l’isolamento dei positivi al covid. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha infatti emanato una nuova circolare che modifica le modalità di uscita dall’isolamento per chi ha contratto il covid.

Prima erano necessari almeno 5 giorni e tampone negativo per poter uscire liberamente, ad oggi non serve più il tampone finale. Nella circolare infatti si rende noto che per i pazienti risultati positivi ma che sono asintomatici o che non hanno sintomi da almeno 2 giorni, al termine dei 5 giorni di isolamento potranno uscire a prescindere dal tampone negativo che quindi non sarà più obbligatorio.

Fonte: web

“È chiaro che chi esce dall’isolamento senza la prova diagnostica dovrà avere senso di responsabilità e indossare la mascherina in caso di contatti con persone fragili. Puntiamo sulla persuasione non sugli obblighi” – ha detto Schillaci.

Prosegue quindi la linea della massima convivenza con il virus da parte del nuovo esecutivo. L’obbligo di tampone negativo resta soltanto per alcune specifiche categorie, quali: pazienti immunodepressi, personale sanitario e per chi proviene dalla Cina.

Il paese asiatico sta vivendo un periodo molto difficile con l’aumento vertiginoso dei contagi dopo la fine della strategia tolleranza zero portata avanti sino a qualche settimana fa da governo cinese. L’aumento incontrollato dei contagi ha fatto scattare l’allarme anche nel nostro paese con la decisione di rendere obbligatorio il tampone per tutti i turisti in arrivo con voli provenienti dalla Cina.

Per fortuna il primo sequenziamento ha dato come risultati un elevato numero di positivi ma per lo più a varianti già note e tenute sotto controllo.

Quindi al momento la situazione resta tranquilla visto che la maggior parte dei cittadini italiani sono regolarmente vaccinati, cosa che invece in Cina non è successo.