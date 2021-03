Lutto a Caserta, la giornalista e blogger Valeria D'Esposito non ce l'ha fatta: si è spenta a 49 anni dopo aver contratto il Covid

Un grave lutto ha colpito la comunità di Caserta. Purtroppo la nota giornalista e blogger, Valeria D’Esposito ha perso la vita a 49 anni. Aveva contratto il Covid da ormai diverso tempo, ma alla fine la sua situazione è peggiorata drasticamente. I medici non sono riusciti a fare più nulla per salvarle la vita.

CREDIT: FACEBOOK

La notizia di questa tragica ed improvvisa perdita si è diffusa molto velocemente sui social ed in molti hanno voluto ricordarla con un messaggio.

Valeria in passato era un’artigiana orafa, ma ha dovuto lasciare il suo lavoro per problemi di salute. È proprio a quel punto che ha deciso di fare la giornalista.

In questi anni ha creato un portale chiamato Visit Campania. Era molto conosciuta in tutta la comunità, ma anche in tutta Italia. Tanti dei suoi articoli, sono diventati molto famosi.

CREDIT: FACEBOOK

La donna aveva compiuto 49 anni, lo scorso 15 febbraio. Solo poco tempo fa, aveva contratto il Covid e in un primo momento sembrava reagire bene alle cure e a tutte le terapie.

Tuttavia, negli ultimi giorni la sua situazione ha iniziato a peggiorare drasticamente. I medici hanno provato a fare il possibile per salvarle la vita, ma alla fine nonostante i loro disperati tentativi, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Il post di Valeria D’Esposito sui social

Valeria era molto orgogliosa e felice di poter parlare a tutti tramite il suo blog. Infatti in uno dei suoi ultimi post, ha scritto:

Bloccata a letto a causa delle frequenti e lunghe terapia salvavita, decisi di dar vita a questo sogno che da troppo tempo giaceva nel cassetto, utilizzando quello spazio virtuale, e iniziando a pubblicare i primi post su un blog che mi era costruita da sola, rudimentale, ma tanto utile per me.

CREDIT: FACEBOOK

Questa tragica ed improvvisa perdita ha scosso l’intera comunità, ma in particolare tutte le persone che l’hanno conosciuta. In uno dei messaggi hanno scritto: “Senza parole. Oggi è venuta a mancare, a causa del Covid, Valerio D’Esposito, di Visit Campania. Era bella, bionda e sorridente, un abbraccio al marito Mario!”