Malore per Sergio Mattarella, la notizia è stata comunicata poco fa dall’ufficio stampa del Quirinale

Problemi di salute per il Presidente della Repubblica, che ha dovuto disdire un impegno

Un lieve malore ha colpito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che nella giornata di oggi, martedì 23 febbraio 2021, è stato colto da un disturbo vestibolare, poco prima di recarsi presso l’aeroporto di Ciampino.

Sergio Mattarella assente al rientro delle salme

Il capo dello Stato avrebbe, infatti, dovuto garantire la propria presenza al rientro delle salme del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’ambasciatore Luca Attanasio, tragicamente morti ieri in un attacco perpetrato nella Repubblica Democratica del Congo. L’ufficio stampa del Quirinale ha diramato la notizia, senza, però, fornire ulteriori dettagli sulle condizioni di salute del politico.

Genitori increduli e stravolti

Nel corso della giornata odierna anche il sindaco di Limbiate – città dove Attanasio è cresciuto insieme ai familiari– le salme dell’ambasciatore e del carabiniere rientreranno nel nostro Paese intorno alle ore 23. La notizia della loro scomparsa ha sconvolto un’intera Nazione, date peraltro le modalità con cui ciò è accaduto.

Il primo cittadino del Comune di Limbiate, Antonino Domenico Romeo, ha, inoltre, aggiunto che, verso le ore 15, i genitori di Luca Attanasio sono partiti alla volta di Roma. Secondo quanto ha riferito Romeo sono increduli e stravolti, del resto – ha commentato – è piuttosto facile immaginarlo, davanti ad un simile dolore.

L’atroce dettaglio

Il dettaglio che rende più atroce l’intera vicenda è che nella mattinata di ieri alle 9 Luca aveva spedito sul cellulare a mamma e papà un video con la partenza per quella missione e tre ore dopo è giunta la terribile telefonata.

Sergio Mattarella era atteso all’aeroporto di Ciampino

Il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratico del Congo sono rimasti uccisi in un attacco contro il loro convoglio a Goma, mentre erano in viaggio per un programma di distribuzione del cibo nelle scuole organizzato da World Food Programme. Nell’assalto ha perso la vita pure Mustapha Milambo, il conducente del mezzo su cui si trovavano Attanasio e Iacovacci.