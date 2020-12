Per evitare la quarantena in un resort sciistico, 200 turisti inglesi scappano dalla Svizzera

Per evitare la quarantena obbligatoria, in seguito alla nuova emergenza per la variante Covid che si sta diffondendo in tutta Europa, Italia compresa, più di 200 turisti inglesi sono letteralmente scappati dalla Svizzera. Dovevano rimanere in isolamento in un resort sciistico, come previsto dalle ultime norme.

Fonte Pixabay

Circa 200 turisti inglesi erano arrivati in Svizzera per trascorrere le vacanze di Natale sulla neve.

Soggiornavano in un resort sciistico che si trova a Verbier, nel Canton Vallese. Ma all’improvviso di notte, con il favore delle tenebre, sono scappati via.

I cittadini inglesi hanno deciso di scappare di notte per evitare di fare la quarantena in seguito alla decisione del governo svizzero di interrompere i collegamenti con il Regno Unito e obbligare a 10 giorni di isolamento chi entrava nel paese dopo il 14 dicembre.

Fonte Pixabay

La decisione è stata presa dopo che una nuova variante di Covid-19 è stata scoperta tra Londra e il Kent. Variante di Coronavirus che è già arrivata in Italia, con molti casi ad esempio anche in Veneto.

Dopo la scelta del governo di Berna di interrompere i collegamenti con l’Inghilterra, questi turisti hanno deciso di fare i bagagli in fretta e furia per scappare dalla Svizzera e fare ritorno in patria. Molti hanno fatto solo un giorno di quarantena prima di defilarsi.

Fonte Pixabay

La fuga degli inglesi per evitare la quarantena in Svizzera

Nella località alpina, definita la piccola Londra, tanto è amata dai cittadini britannici in cerca di una meta dove sciare, erano arrivati 420 turisti inglesi. 200 sono scappati di notte per evitare la quarantena.

Alcuni di loro sono stati rintracciati in Svizzera, altri in Liechtenstein o in Francia.

Fonte YouTube La7 Attualità

Ad accorgersi della loro rocambolesca fuga, i gestori del resort che non ricevevano risposte alle loro chiamate in camera. Ci saranno conseguenze per loro per aver violato la quarantena?