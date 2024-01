La storia di questa ragazza si è diffusa in tutto il mondo, spezzando il cuore di tantissime persone. Ashlee Colmer ha perso la vita a soli 28 anni, a causa di una leucemia.

Tutto è iniziato con quella che credeva essere solo una semplice influenza. Ashlee Colmer non stava bene, aveva la febbre e una brutta tosse. Ha pensato di essersi ammalata viste le temperature, non era di certo la prima volta. Ma più i giorni passavano e più i miglioramenti non arrivavano. Era costretta a starsene a letto, a prendere medicine e a farsi aiutare dai suoi familiari. Quei giorni sono poi diventati settimane e alla fine ha deciso di recarsi in ospedale.

Dopo i dovuti controlli, i dottori hanno scoperto che aveva la leucemia e hanno deciso di ricoverarla. Purtroppo, il suo cuore si è fermato per sempre dopo soli due mesi tra le mura della struttura sanitaria.

I medici del Royal Adelaide Hospital hanno cercato di fare il possibile. L’hanno sottoposta a vari esami e ad una cura mirata, trasfusioni e chemioterapia. Ma ogni loro tentativo è stato vano. Giorno dopo giorno, le condizioni della 28enne sono peggiorate, fino al tragico epilogo.

Non è riuscita a vincere la sua battaglia, quel mostro è stato più forte di lei. I familiari e il marito sono sconvolti, nessuno si aspettava di vivere un dramma simile. Hanno sperato e pregato per due mesi e ora nei loro cuore c’è solo un vuoto incolmabile.

Ashlee era la proprietaria del salone Barossa Lash and Nail Beauty Bar e era sposata da meno di quattro anni. La cugina della ragazza ha dato vita ad una raccolta fondi per aiutare la famiglia con le spese del funerale, sul sito GoFoundMe.