Un drammatico episodio è avvenuto nella mattinata di sabato 23 aprile, a Crema. Un bimbo di soli 3 anni è stato investito, ha approfittato di un momento di distrazione della madre. L’uomo alla guida del veicolo non è riuscito a frenare in tempo, ma per fortuna non risulta essere in pericolo di vita.

Una signora, nonna di 3 bambini, ha assistito a tutta la scena. Infatti è voluta rimanere sul posto fino all’arrivo dei soccorsi, ma quando la situazione sembrava essere sotto controllo, ha avuto un malore.

Stando alle informazioni rese note dal quotidiano locale La Nazione, la vicenda è avvenuta intorno alle 11:00 di sabato 23 aprile. Precisamente in via Lodi, a Crema.

La mamma e il piccolo erano andati in un circolo della zona, poiché la donna doveva ritirare un pacco. Tutto sembrava procedere normalmente.

Tuttavia, proprio mentre la ragazza aveva le mani occupate, il figlio ha approfittato della situazione ed è corso in strada. Però è proprio in quei secondi drammatici che un uomo di 46 anni, alla guida della sua Volkswagen Golf, lo ha travolto.

Andava ad una velocità abbastanza ridotta. Infatti è riuscito ad arrestare subito la corsa, ma questo non ha evitato l’impatto con il bimbo. I presenti vista la gravità dell’accaduto, hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari.

Investito bimbo di 3 anni, il racconto della testimone

Una signora anziana ha assistito a tutta la scena. Per questo ha deciso di rimanere sul posto, proprio in attesa che arrivassero i soccorsi. Tuttavia, quando la situazione del bambino sembrava essere sotto controllo, ha avuto un malore. La donna al quotidiano La Nazione, ha raccontato:

Sono rimasta con il piccolo fino a quando non sono arrivati i soccorsi: un’esperienza terribile. Sono una nonna e vedere quel bambino investito, mi ha preoccupato moltissimo. Spero non si sia fatto molto male.

I medici hanno trasportato il bimbo in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Hanno deciso di tenerlo sotto controllo, solo in via precauzionale.