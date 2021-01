Crisi di Governo: Renzi ritira i suoi ministri

Matteo Renzi annuncia ufficialmente le dimissioni di Elena Bonetti, Teresa Bellanova e Ivan Scalfarotto. Nella conferenza stampa di Italia Viva, il leader del partito conferma le voci che da giorni circolavano e si erano fatte via via insistenti nelle ultime ore.

Matteo Renzi: i ministri escono dall’esecutivo

Dopo le varie critiche mosse all’esecutivo attualmente in carica, diventa realtà la poco rassicurante prospettiva della rottura in seno alla maggioranza. Sebbene fino all’ultimo rimanessero le speranze di una pace tra i capi popolo, si è appena scritta una pagina importante della storia nazionale.

L’incontro tra Giuseppe Conte e Sergio Mattarella

In data odierna, mercoledì 13 gennaio 2021, il presidente del Consiglio dei Ministri ha incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Assediato dai giornalisti, il premier ha comunicato che il Governo può andare avanti unicamente con il sostegno di ciascuna delle forze di maggioranza. Pertanto auspicava nella unità d’intenti, che ognuna delle parti coinvolte in causa lavorasse in maniera costruttiva.

La lettera aperta di Beppe Grillo

Nella conferenza stampa da egli indetta, Matteo Renzi ha chiesto a Giuseppe Conte precise risposte. Le rappresentanti di Italia Viva, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, hanno rassegnato le rispettive dimissioni. Nel frattempo, il fondatore del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, è intervenuto, condividendo, con gli schieramenti di maggioranza e opposizione, una lettera aperta. L’invito ai partiti è di perseguire un obiettivo condiviso, che altre non può essere se non la ricerca del bene comune per il Paese.

Matteo Renzi: un plauso al coraggio

In occasione del medesimo incontro con i principali organi di informazione, Matteo Renzi ha riservato un plauso alle ministre e al sottosegretario. Le parti chiamate in causa hanno dimostrato, ad avviso dell’ex sindaco di Firenze, parecchio coraggio. Nella notte scorsa, il Consiglio dei Ministri ha avallato il Recovery Plan, con il sì unanime dei ministri, fatta eccezione però per Elena Bonetti e Teresa Bellanova, che hanno lamentato l’assenza del Mes.