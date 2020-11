Un altro personaggio del mondo televisivo, Cristian De Sica, ha rivelato di aver contratto il Covid-19. Il noto attore ora è negativo da soli quattro giorni e, stando al suo racconto, ha accusato soltanto una leggera febbre e debolezza. La sua intervista è stata riportata sulla testata giornalistica Il Messaggero:

Il maledetto Covid ha colpito anche me. Ringraziando Dio me la sono cavata con una febbriciattola e debolezza diffusa. Mi sono curato in casa e da quattro giorni sono tornato negativo al tampone.