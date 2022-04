L’annuncio di Cristiano Ronaldo della morte del figlio che la moglie Georgina Rodriguez portava in grembo ha sconvolto tutti quanti. La compagna era in dolce attesa di due gemelli: la femminuccia è nata viva, mentre per il maschietto non c’è stato nulla da fare. Tante le reazioni del mondo dello sport con messaggi di vicinanza alla coppia.

Cristiano Ronaldo ha dato il drammatico annuncio: durante il parto la compagna Georgina Rodriguez ha perso suo figlio, mentre la femminuccia sua gemella è nata viva e sta bene. Subito molti colleghi hanno voluto dimostrare la loro vicinanza in questo momento di dolore.

Il Mancherster United ha così voluto commentare il triste evento:

Il vostro dolore è il nostro dolore. Mandiamo amore e forza a te e alla famiglia in questo momento, Cristiano.

David de Gea, calciatore spagnolo compagno di squadra di Ronaldo gli ha inviato un cuore, mentre Felipe Melo ha scrritto:

Dio conosce tutte le cose, scusa la leggenda!!!

Lo Sporting Club de Portugal si è rivolto a Cristiano e Georgina con queste parole:

Tanta forza, Cristiano. La famiglia dello Sporting è con te.

Mentre l’agenzia media Ftbl ha appreso con dolore la notizia:

Ci dispiace molto sentire questo. Siamo vicini a tutti voi.

Per il giornalista britannico Piers Morgan è una notizia straziante. Mentre il velocista inglese Yohan Blake ha voluto scrivere un messaggio di vicinanza alla coppia in un momento sicuramente di dolore profondo per la famiglia:

Mi dispiace così tanto, amico mio.

Cristiano Ronaldo e la morte del figlio: un momento di dolore per tutta la famiglia del campione

Georgina era incinta di due gemelli. La bambina, di cui non è stato ancora rivelato il nome, è nata viva, mentre per il suo fratello gemello non c’è stato nulla da fare.

Credit: cristiano – Instagram

Un dolore profondo per mamma e papà, ma anche per gli altri quattro figli della coppia: Cristiano Ronaldo Junior, nato nel 2010, i gemelli Eva e Mateo, nati ad agosto 2017 da madre surrogata e Alana Martina, nata a novembre 2017 dall’unione tra Cristiano e Georgina.