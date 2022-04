Una tragica notizia arrivata nelle ultime ore. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno perso uno dei due gemellini.

A dare il triste annuncio è stato lo stesso campione portoghese attraverso un post pubblicato sul suo account ufficiale Instagram.

Ringraziamo medici infermieri per tutta la loro assistenza e supporto. Siamo tutti devastati da questa perdita e chiediamo gentilmente la privacy in questo momento molto difficile. Il nostro bambino, tu sei il nostro angelo. Noi ti ameremo per sempre.