Cristina Corso oggi ha una nuova vita, piena di sogni e di speranze. La donna ha dovuto affrontare una lunga malattia e proprio mentre era spaventata da ciò che sarebbe accaduto, ha ricevuto la proposta di matrimonio che tanto aspettava.

Cristina Corso e Dario si sono sposati la scorsa domenica ed è stato il giorno più bello della loro vita. Una cerimonia da favola, con musica rock, delle principesse Disney e canzoni con significati speciali.

Quando il suo compagno le ha proposto di sposarlo e renderlo un uomo ancora più fortunato, Cristina era appena stata operata ad un tumore alle ovaie.

Ha raccontato di aver scoperto la diagnosi in tempo, perché è sempre stata molto attenta nella vita e si è sempre recata regolarmente dalla ginecologa. Oggi non riesce ad immaginare come sarebbe andata se avesse saltato anche soltanto una visita.

Ma la cosa più bella di questa storia, è che la coppia si è sposata in una vecchia cascina, chiamata il Ranch delle donne, ristrutturata dai due ginecologi Marco Mitidieri e Elisa Picardo dell’ospedale Sant’Anna. Sono presidenti dell’associazione RiDo, che si occupa di ricerche e condizioni delle donne che riguardano proprio le ovaie. Sono molto conosciuti perché non si limitano a curare i propri pazienti, il loro punto di forza è l’amore.

“Ci occupiamo di ciò che non può occuparsi l’ospedale: ortoterapia, camminate, cucitoterapia, tutte attività molto importanti a livello fisico e psicologico”.

Un sogno speciale per Cristina Corso

E per la loro Cristina, hanno deciso di fare qualcosa di ancora più speciale. Hanno trascorso l’estate a ristrutturare quello che sarebbe diventato il luogo della realizzazione del suo sogno più grande. Il matrimonio e la rivincita sulla vita.

Un progetto che ha subito coinvolto tutti coloro che hanno dato una mano nella realizzazione dell’indimenticabile giorno: Valentina Lombardi (Italian Wedding Company), Sabrina Gambato (Ti Amo Ti Sposo Wedding), MariaTeresa Bianchi (floral designer) Gabriele Mauro (Meeting Banqueting). Tutti hanno donato una quota in onore del tema della prevenzione.

Con l’impegno messo, sperano che almeno una sola persona capisca l’importanza di farsi visitare periodicamente, così da scoprire e sconfiggere ogni possibile male. È stato il matrimonio di Cristina, ma anche una festa per tutte le donne che ce l’hanno fatta.

Oggi Cristina sorride e si sente fortunata. Anche lei ha lasciato un messaggio molto importante: “Nessuna dovrebbe passare quello che ho passato io. Sono stata fortunata e sono qui anche grazie ai medici che mi hanno salvato la vita e permesso di vestirmi di bianco e sposare mio marito”: