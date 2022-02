Un grave e drammatico lutto ha colpito il noto calciatore del Paraguay Ivan Torres. Purtroppo la moglie, noto volto della tv, modella ed influencer, Cristina Vita Aranda, è stata uccisa a 29 anni in una sparatoria avvenuta durante un concerto.

Il marito milita ormai da anni con la squadra Club Olimpia, in Paraguay. La famiglia con dei messaggi strazianti sui social havoluto informare tutti della perdita subita.

Cristina Vita Aranda aveva 29 anni e 3 bambini piccoli. Nella serata di domenica 30 gennaio era andata a vedere il concerto di Ja’umina Fest, nell’anfiteatro Jose Asuncion Flores.

Secondo il rapporto della BBC la giovane mamma, subito dopo la sparatoria è stata trasportata in ospedale. Però a causa di un proiettile alla testa, i medici non hanno potuto far altro che constatare il suo tragico decesso.

Inoltre, in quel terribile episodio anche altre 2 persone sono morte ed altre 4 sono rimaste ferite. I familiari di Cristina, in una nota, hanno informato tutti del tragico decesso della donna. Nel messaggio hanno scritto:

Una delle priorità di Cristina è di essere vicina ai suoi follower. Per rispetto in questo momento delicato, l’ingresso per la camera ardente è riservato solo ai parenti ed agli amici. Apprezziamo il vostro desiderio di accompagnarci in questo momento delicato.

Il messaggio di Ivan Torres, il marito di Cristina Vita Aranda per la sua morte

Così ti ricorderò amore mio, con quel bel sorriso e quel grande cuore. Ti prometto che mi mancherai moltissimo, voglio solo ringraziarti per questi 11 anni al mio fianco, per avermi insegnato a riconoscere i miei errori, a perdonare, a credere, a essere migliore e ad amare. Nonostante le difficoltà dovevamo essere preparati per la prossima opportunità, mi hai detto che volevi raggiungere il cuore di ogni donna ed avere impatto su di loro.