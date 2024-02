Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella tarda mattina di ieri, giovedì 15 febbraio, nella provincia di Roma. Purtroppo una 70enne è deceduta in seguito alla caduta di un balcone, durante i lavori di ristrutturazione della palazzina. In corso gli accertamenti.

Gli agenti che stanno lavorando sul caso, in queste ore stanno ascoltando tutte le persone presenti, ma anche tutte le persone che stavano eseguendo i lavori di ristrutturazione. Purtroppo però per la signora, non hanno potuto fare nulla.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 12 di giovedì 15 febbraio. Precisamente nella zona di Selvotta, in via Bisaccia al civico 74, che si trova nella periferia di Roma.

La donna di 70 anni e probabilmente proprietaria dell’appartamento, si trovava sul balcone. Quando all’improvviso, una parte di questa struttura è crollata. I vicini allarmati dal forte boato, quando hanno visto ciò che era successo, hanno subito chiesto l’intervento dei sanitari e dei Vigili del Fuoco.

Il decesso della 70enne dopo il crollo del balcone

CREDIT: ALL IN 4K

I Vigili del Fuoco della stazione di Pomezia e dell’Eur, sono presto intervenuti sul posto. Hanno iniziato a scavare tra le macerie ed è proprio a questo punto, che hanno trovato il corpo della donna. Tuttavia, quando l’hanno affidata ai sanitari, per lei non c’era ormai più nulla da fare.

Purtroppo a causa del crollo, la signora non ce l’ha fatta a sopravvivere. Gli agenti intervenuti sul posto, al momento stanno portando avanti tutte le indagini del caso. Vogliono capire come e soprattutto perché, è avvenuto il crollo di quella parte della struttura.

Per questo stanno ascoltando i vicini ed anche gli addetti, che in questi giorni stavano facendo dei lavori. Saranno solo i prossimi giorni a dare delle risposte concrete su cosa è successo. Ci saranno a breve ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.