Una notizia davvero straziante è quella che la comunità di Val di Zoldo, ha dovuto conoscere. Purtroppo la 71enne Martina Bartsch ha perso la vita, a causa di un infarto, mentre la macchina guidata dal marito, ha slittato su una rampa di ghiaccio.

L’uomo ha subito chiesto l’intervento dei sanitari, che sono presto intervenuti sul posto. Tuttavia, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita della donna, che è deceduta in seguito ad un arresto cardiaco.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nella mattina di lunedì 29 gennaio. Precisamente lungo le strade della comunità di Val di Zoldo, che si trova nella provincia di Belluno.

Martina ed il marito quella mattina erano usciti molto presto. Lei doveva andare in ospedale, per fare un piccolo intervento all’occhio, un’operazione che doveva essere di routine.

Tuttavia, è proprio all’altezza di incrocio su una salita, che è avvenuto l’impensabile. I pneumatici invernali hanno perso aderenza e la macchina, ha iniziato a slittare su quella lastra di ghiaccio.

Hanno iniziato ad andare indietro a tutta velocità. In quei secondi la donna ha sussurrato: “Non riesco a respirare, non riesco a respirare, aiutami!” Hanno finito poi la corsa, adagiandosi in un piccolo dirupo.

Il decesso di Martina Bartsch dopo l’infarto improvviso

Appena si sono fermati, il marito ha iniziato a chiamarla, ma lei già non rispondeva più. L’uomo non ha perso la calma, ha allertato d’urgenza i sanitari, che sono presto arrivati sul posto. Hanno avviato per lei tutte le manovre di rianimazione.

Per la donna però, ormai non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso. Gli agenti hanno comunque deciso di disporre l’autopsia sul corpo, per capire cosa è successo. Il marito sconvolto dalla perdita, in quei minuti con un filo di voce, ha detto: