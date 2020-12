Ponte crolla su un torrente, facendo precipitare un mezzo dei vigili del fuoco nel greto. Fortunatamente, quanto accaduto nel Veneto, a causa del maltempo, non ha provocato feriti poiché i tre occupanti si erano già opportunamente messi al riparo.

Crolla ponte nel bellunese

Il fatto è successo ieri sera a Gosaldo, in provincia di Belluno, ma lo si è appreso nella giornata odierna. Il ponte collegava la frazione di Rent, che è rimasta isolata, ad un altro abitato di Gosaldo. I pompieri hanno effettuato 130 interventi nel bellunese da ieri sera, date le intemperie. 50 le squadre al lavoro. Le condizioni ostili hanno arrecato danni ingenti nonché notevoli disagi ai residenti.

Compromessa la viabilità

In quel di Gosaldo, a causa del crollo del ponte in cui è finito coinvolto pure il mezzo dei vigili del fuoco, la viabilità, inevitabilmente, ne è finita compromessa. Il crollo concerne un piccole ponte su un torrente locale che è, però, una delle strade fondamentali per raggiungere le abitazioni site nell’area.

Attualmente la 347 (direzione Forcella Aurine) è l’unica strada di accesso praticabile, tutte le altre sono interessate da smottamenti e frane. Sulla base delle anticipazioni circa i fenomeni meteorologici Adriana Cogode, prefetto di Belluno, ha sottoscritto un’ordinanza che proibisce il transito in sei Comuni della Provincia.

Strada statale Alemagna allagata

Da ore le cattive condizioni atmosferiche stanno imperversando in tutta la provincia di Belluno. Nelle prime ore di domenica 6 dicembre detriti e acqua hanno invaso la ss 51 di Alemagna, nel tratto di Valesina di Valle di Cadore. Il sindaco Mariana Hofer ha comunicato che la statale è sostanzialmente un fiume.

Oltre 400 interventi

Pertanto, a meno di urgenze, l’invito è di non uscire. Interruzioni stradali riguardano vari punti della provincia, anche a causa di colate di detriti e smottamenti. Per far fronte ai danni inflitti da neve e pioggia, i vigili del fuoco hanno svolto oltre 400 operazioni nel Veneto, tra Belluno, Treviso, Venezia e Vicenza.