Venezia, il piccolo Michele Bitca è morto: aveva ingoiato una vite di metallo Venezia, morto il piccolo Michele Bitca, aveva 2 anni: è stato colpito da un arresto cardiaco, poiché aveva ingoiato una vite metallica

Una vera e propria vicenda drammatica, è avvenuta lo scorso venerdì 29 maggio. Il piccolo Michele Bitca è morto, a due anni. I medici hanno provato a fare il possibile per salvarlo, ma nonostante i disperati tentativi, per lui non c’è stato nulla da fare. La comunità, proprio come la famiglia, è sconvolta da questo tragico evento.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Zelarino, un piccolo comune in provincia di Venezia.

Tutto è iniziato nella giornata di lunedì 25 maggio, quando il bimbo era in casa con i suoi genitori ed è stato colpito da un arresto cardiaco, nel giardino.

La madre ed il padre, sotto shock, hanno subito allertato i soccorsi, che vista la grave situazione, si sono recati sul posto tempestivamente.

I medici hanno provato a rianimarlo immediatamente, ma quando hanno cercato di intubarlo, hanno notato che aveva qualcosa nella trachea, che impediva il passaggio dell’ossigeno. È proprio in quel momento, che hanno scoperto che aveva ingoiato una vite di metallo.

Grazie al massaggio cardiaco, sono riusciti a farla risalire e a portarlo d’urgenza in ospedale e poco dopo, è stato deciso di trasferirlo al reparto di Terapia intensiva di Padova.

La sua situazione è apparsa grave sin da subito, poiché è colpito da un arresto cardiaco ed è rimasto senza respirare, per troppo tempo. Infatti, i medici hanno avvisato immediatamente la famiglia di tutto e alla fine, dopo 5 giorni di agonia, il cuore del piccolo Michele Bitca ha cessato di battere per sempre.

Il papà di origine moldava e sacerdote ortodosso, è molto conosciuto nella zona ed in molti ora stanno facendo il possibile per stare vicino a lui e alla moglie. È probabile che i funerali del bimbo verranno celebrati nella giornata di giovedì 4 giugno.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.