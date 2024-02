Crolla un supermercato a Firenze, due morti, tre feriti gravi e altri tre dispersi

Incidente sul lavoro stamattina, stavolta a Firenze. Siamo nel cantiere di via Giovan Filippo Mariti, zona Novoli, proprio dove sta sorgendo un nuovo supermercato Esselunga. Il luogo è quello una volta destinato al vecchio Panificio militare. Il crollo di un pilone portante della struttura ha ceduto, causando la morte di due operai e ferendone altri tre.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Careggi, due in condizioni critiche, in codice rosso, e uno in condizioni meno gravi, in codice giallo. Sotto le macerie, si presume ci siano ancora tre persone disperse.

Il crollo sarebbe avvenuto nelle prime ore del mattino, poco dopo le 8.30 e alcuni testimoni hanno riferito di aver pensato subito a una scossa di terremoto. Le vibrazioni e il frastuono hanno messo in allarme tutte le attività limitrofe. Poi, si è scoperta la tragedia e le persone intrappolate da estrarre, per fortuna, alcune, ancora vive.

“Abbiamo sentito un boato fortissimo, come l’esplosione di una bomba, è stato terribile”, queste le parole di un testimone che stava passando vicino al cantiere dove è in costruzione il supermercato, nella zona nord di Firenze.

❌#Firenze, crollo del solaio di un prefabbricato in un cantiere edile a Nord-Ovest della città: dai #vigilidelfuoco #USAR sono stati estratti in vita tra le macerie 3 operai. Squadre al lavoro dalle 9 per le operazioni di soccorso [#16febbraio 10:45] pic.twitter.com/OCQBZm8MjH — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 16, 2024

Inizialmente, alcune notizie avevano riportato tre vittime, ma il 118 dell’Asl Toscana ha chiarito la situazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Protezione civile, la Polizia e le squadre d’emergenza Usar (Urban search and rescue) del 118. Si tratta delle squadre di soccorso solitamente impegnate nelle operazioni di ricerca dei dispersi.

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha dichiarato su X:

Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di impalcatura in un cantiere a Firenze in via Mariti. Al momento risultano otto persone coinvolte.

Il sindaco Dario Nardella ha espresso il suo cordoglio per la tragedia, dichiarando

Dolore e sgomento per la tragedia al cantiere del nuovo supermercato Seguiamo costantemente la situazione. Esprimo a nome mio e del Comune cordoglio per le vittime e ringrazio tutti i soccorritori in azione. In attesa di aggiornamenti sugli altri operai coinvolti.

Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato l’incidente: