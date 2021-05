Nel drammatico crollo della funivia del Mottatore a Stresa, avvenuto nella giornata di ieri, domenica 23 maggio, l’unico sopravvissuto sembra essere il piccolo Eitan Biran. Il bimbo ha solo 5 anni e c’è un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni. I medici hanno deciso di spiegare il motivo per cui è riuscito a sopravvivere.

Sono momenti difficili quelli che stanno vivendo i familiari del piccolo. Ora al suo fianco c’è la zia, sorella del padre.

Purtroppo nel drammatico incidente hanno perso la vita 14 persone. Tra queste ci sono appunto i genitori di Eitan, il suo fratellino di 2 anni ed anche i nonni materni. Questi ultimi erano venuti in Italia dall’Israele per passare del tempo con i loro nipotini.

In quella giornata volevano passare un po’ di tempo sul Lago di Garda, per divertirsi tutti insieme. Nessuno però avrebbe mai immaginato che sarebbe potuta accadere una cosa simile.

Il piccolo Eitan Biran, al momento, risulta essere ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Regina Margherita. I medici nella notte, lo hanno sottoposto ad un delicato intervento per ricomporre gli arti fratturati. Tuttavia, ora risulta essere ancora intubato. Il medico Giorgio Ivani, su questo ha dichiarato:

Il bambino è sedato ed intubato. Ieri ha subito un intervento e per ora rimane addormentato. Nel corso della giornata faremo una risonanza magnetica per valutare le condizioni del cervello. Adesso deve restare calmo, speriamo. Non si può ancora dire se ha riportato traumi cerebrali.