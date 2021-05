Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella serata di sabato 22 maggio, a Bari. Purtroppo un bimbo di soli 8 anni, è morto. Mentre la madre ed il fratellino sono ricoverati in ospedale e non risultano essere in pericolo di vita. I medici infatti dicono che li dimetteranno a breve.

Un episodio tragico che ovviamente ha scosso migliaia di persone, ma soprattutto i presenti, che hanno assistito alla scena. Nessuno ha potuto fare nulla per salvare il piccolo.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 18, di sabato 22 maggio. Precisamente sulla strada Statale 26, a Bari.

A bordo della vettura c’erano la mamma ed i suoi due figli. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, un’altra auto li ha tamponati.

L’impatto è stato molto violento e la macchina con a bordo la famiglia, è stata sbalzata a diversi metri di distanza. I presenti si sono presto resi conto che l’incidente era molto grave ed hanno lanciato in fretta l’allarme ai soccorritori.

Sul posto sono arrivate due volanti dei carabinieri ed anche due ambulanze. Gli agenti per chiarire la dinamica dell’accaduto, hanno chiuso la strada al traffico per diverse ore.

Incidente a Bari, le condizioni dei feriti

Purtroppo le condizioni del bambino sono apparse critiche sin da subito. Infatti i medici intervenuti, hanno provato a rianimarlo per diverso tempo, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Non sono riusciti a far nulla per salvarlo.

Anche le condizioni della mamma e del suo fratellino, di cui non si conosce l’età, sono apparse gravi. Per questo i sanitari li hanno trasportati d’urgenza in ospedale. Al momento, da ciò che si apprende, nessuno dei due sembra essere in pericolo.

La dinamica di quanto accaduto è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Gli agenti stanno lavorando per capire le responsabilità.