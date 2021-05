La lunga strada per la guarigione del piccolo Eitan Biran: l'aggiornamento sulla sua situazione

Nonostante sia passata una settimana dal ricovero del piccolo Eitan Biran, la sua situazione clinica è ancora molto delicata. Per fortuna si è risvegliato dal coma indotto e i medici sono molto fiduciosi. Credono che riuscirà a riprendersi nel giro di poco tempo, dopo il drammatico episodio in cui è rimasto coinvolto.

CREDIT: FACEBOOK

Il crollo della funivia Stresa-Mottatore è avvenuto nella mattinata di domenica 23 maggio. Purtroppo hanno perso la vita 14 persone, tra questi anche i genitori del bimbo, il fratellino di 2 anni e i suoi nonni venuti dall’Israele.

I signori dopo essersi vaccinati per il Covid-19, hanno deciso di venire in Italia, per passare del tempo con i loro nipotini. Nessuno, però, avrebbe mai immaginato che sarebbe accaduta una tragedia simile.

Il piccolo Eitan Biran risulta essere l’unico sopravvissuto al crollo della funivia. Al suo arrivo all’ospedale Regina Margherita di Torino, i medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento, per ricomporre gli arti fratturati.

Ha riportato delle fratture al femore, alla tibia e ad un braccio. Inoltre, a causa dell’impatto molto violento con il suolo, ha riportato anche un trauma toracico e addominale.

Al momento i dottori sono riusciti a svegliarlo del coma ed il piccolo riesce anche a respirare da solo. Tuttavia, la zia e la psicologa che sono al suo fianco, stanno ancora aspettando per dirgli che ha perso i suoi genitori, il fratellino ed anche i nonni.

Le prime parole del piccolo Eitan Biran al suo risveglio

Il bimbo ha aperto gli occhi per la prima volta nella giornata di giovedì 27 maggio. Quando ha visto la zia, le ha chiesto il motivo per cui si trova in ospedale e cosa è accaduto.

I dottori dicono che ancora non è pronto per lasciare il reparto di terapia intensiva. Però sono certi che riusciranno a trasferirlo in un altro reparto tra pochi giorni.

CREDIT: FACEBOOK

Ovviamente la sua strada per la guarigione è ancora molto lunga. Il team medico è sicuro che sia riuscito a sopravvivere grazie all’ultimo gesto d’amore di suo padre. L’uomo ha usato il suo corpo come scudo per salvare il figlio.