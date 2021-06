Il piccolo Eitan Biran ha lasciato il reparto di rianimazione, ma ancora non riesce a ricordare cosa è accaduto. I medici sono convinti che ora sia fuori pericolo, ma la sua strada per la guarigione è ancora molto lunga e in salita. Ha bisogno ancora di cure e tempo per tornare a stare bene.

Il bimbo di 5 anni è l’unico sopravvissuto al crollo della funivia a Stresa-Mottatore, avvenuta la scorsa domenica 23 maggio.

Purtroppo in quel tragico episodio, hanno perso la vita 14 persone. Tra queste anche i genitori del piccolo Eitan, il suo fratellino di 2 anni, chiamato Tom e i suoi nonni venuti dall’Israele pochi giorni prima.

Il bambino ha passato 8 giorni nel reparto di terapia intensiva. I medici al suo arrivo all’ospedale Regina Margherita di Torino, lo hanno sottoposto ad un delicato intervento per ricomporre gli arti fratturati. Inoltre, hanno scoperto che aveva riportato un trauma addominale molto grave.

Ora per fortuna sono riusciti a trasferirlo in un altro reparto di degenza e al suo fianco, c’è la zia Aya e anche un team di psicologi. Al momento stanno ancora aspettando per informarlo della tragica morte dei suoi cari.

Il piccolo Eitan, nonostante non abbia riportato dei danni cerebrali, ancora non ricorda cosa sia accaduto in quella drammatica giornata.

La spiegazione dei medici su ciò che sta accadendo al piccolo Eitan Biran

I dottori credono che questa amnesia sia normale, poiché il bimbo a causa di ciò che ha vissuto, ha avuto un trauma post traumatico. Infatti l’equipe medica ha deciso di aspettare per informarlo delle sue gravi perdite.

Il piccolo è l’unico sopravvissuto a quella tragedia. Il personale ospedaliero è convinto che sia vivo grazie all’ultimo gesto d’amore del suo papà.

L’uomo mentre stavano cadendo da un’altezza di circa 80 metri, ha abbracciato il figlio per evitare che perdesse la vita.